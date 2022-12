França vence o Marrocos e está na final da Copa do Mundo

Uma boa semifinal de Copa do Mundo! A vitória da França por 2 a 0 em cima do Marrocos foi merecida para a equipe que foi melhor em campo. Os franceses abriram o placar com Theo Hernández aos cinco minutos do primeiro tempo, criou outras chances e até acertou a trave de Bono. Mas o Marrocos não deixou por isso, não. Primeiros africanos a chegarem numa semifinal, os marroquinos foram para cima e também levaram perigo – até chegaram a acertar a trave com uma bicicleta de El Yamiq. No segundo tempo, Marrocos ainda continuou com o ímpeto de ir para cima, principalmente pelo lado forte com Ziyech e Hakimi. Mas a defesa francesa melhorou depois da entrada da Thuram. Por fim, a França fechou o placar com o gol marcado por Kolo Muani, que estava em campo por 42 segundos. No fim das contas, resultado justo.

Fim do sonho / Início da história

A esperança de conquistar uma Copa do Mundo pela primeira vez para o Marrocos acabou nesta quarta-feira. Os jogadores africanos poderiam ser o primeiro país africano a chegar numa decisão do Mundial, mas não resistiram à pressão francesa e à estrela de Kylian Mbappé. Mesmo assim, já fizeram história ao colocar o país numa semifinal de Copa e serão lembrados por muito tempo.

A diferença de ter Kylian Mbappé

Ele não fez gols nesta semifinal de Copa do Mundo, mas é a 11ª partida que atua como titular num Mundial e a 11ª vitória da França na competição. Por mais que não tenha sido o jogador que balançou as redes, Mbappé esteve ligado diretamente no dois gols. Cercado por muitos marcadores no lance dos gols, os chutes que tentou bateram na defesa, mas ela sobrou duas vezes para companheiros livres. Jogador diferenciado é assim, por mais que não tenha feito gol, atrai a marcação.

Fim da invencibilidade