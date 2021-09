Franca (SP) é ‘engolida’ por gigantesca nuvem de poeira

Município localizado no nordeste paulista foi palco de um fenômeno assustador neste domingo.

Os moradores da cidade de Franca, na região nordeste do estado de São Paulo, presenciaram um fenômeno sinistro e assustador por volta das 17h deste domingo (26). Uma gigantesca e espessa nuvem de poeira avermelhada surgiu no horizonte e ‘engoliu’ o município, deixando tudo escuro por alguns momentos. Foi como se anoitecesse repentinamente.

Semelhante a uma tempestade de areia comum em regiões desérticas, ainda não foi possível confirmar com meteorologistas e autoridades científicas o que exatamente ocorreu na cidade de quase 360 mil habitantes. O fato é que a imensa nuvem de poeira antecedeu a chegada de uma chuva forte.

De acordo com moradores que presenciaram o surgimento do imenso bloco de poeira que tomou tudo na região, por volta das 17h foi possível notar uma estranha formação no horizonte. Minutos depois, com fortes ventos, a poeira vermelha invadiu a cidade, cobrindo tudo e provocando desespero em algumas pessoas.