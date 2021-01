FPF lança plataforma própria para transmissão de jogos

Aplicativo disponibilizará conteúdos de competições que não estejam com direitos comercializados.

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta sexta-feira (22) o lançamento do Paulistão Play, uma plataforma para transmissão de jogos ao vivo e outros conteúdos em vídeo produzidos pela FPF TV.

Pela nova plataforma, a FPF vai transmitir ao vivo os jogos de campeonatos cujos direitos de transmissão não sejam negociados com exclusividade. É o caso das séries A2, A3 e Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista Feminino.

O Paulistão Play poderá ser acessado por aplicativo de celular ou diretamente pelo site no navegador de internet. A plataforma estará disponível a partir da segunda quinzena de fevereiro e terá assinatura gratuita.

“O plano da FPF é gerar uma nova linha de receitas para os clubes e amplificar sua presença no digital, fazendo do APP um dos pilares da estratégia da FPF para ampliar a monetização dos direitos que ela representa ao permitir acesso aos usuários de banda larga”, publicou a entidade em comunicado.

O presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, comentou o lançamento da plataforma. “Seguindo o exemplo das principais ligas do mundo, nós investimos no digital há cinco anos. O lançamento do Paulistão Play é mais um passo importante na nossa estratégia de oferecer ao mercado e ao torcedor uma nova janela de consumo de futebol”.

Em 2019, a FPF TV alcançou a marca de 1.058 jogos transmitidos gratuitamente ao vivo. Em 2020, com menos campeonatos organizados devido à pandemia do coronavírus, a FPF TV exibiu 813 partidas, com recorde de 30,1 milhões de visualizações ao todo.