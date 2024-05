FPF e clubes paulistas se unem em campanha de apoio ao Rio Grande do Sul 

Equipes paulistas usarão patch #JuntosPeloRS em camisas que serão leiloadas e terão recursos destinados ao Rio Grande do Sul.

A Federação Paulista de Futebol e os clubes do estado que disputam as Séries A, B, C e D do Brasileirão se uniram em uma campanha de apoio às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Nos próximos jogos, os clubes usarão o patch #JuntosPeloRS nas camisas, que serão leiloadas e terão os recursos destinados ao estado gaúcho. As informações sobre os leilões serão divulgadas posteriormente para a arrecadação.

Os clubes e a FPF também se organizam para seguir realizando coletas de itens para doação.

Há 17 clubes como parte desta campanha: Água Santa, Botafogo-SP, Corinthians, Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santo André, Santos, São Bernardo, São José e São Paulo.

Os atletas também gravarão vídeos de incentivo às doações, enquanto a Federação iluminará o prédio da entidade com as cores do Rio Grande do Sul.

“A força do futebol paulista é a união dos clubes, e nós vimos essa união nos momentos bons que passamos e nas situações difíceis. Agora, cuidar das pessoas que estão sofrendo com as chuvas no Rio Grande do Sul é urgente e prioritário, e o futebol paulista tem o dever de colaborar”, diz o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

