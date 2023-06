FPF divulga tabela da segunda fase da Bezinha; disputa começa nesta sexta-feira com dois jogos 

Ao todo, 24 equipes seguem na briga pelo acesso à Série A3 de 2024; Fefecê e Tanabi estreiam no sábado.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (26.jun), após a realização de conselho técnico em sua sede, a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão – a popular Bezinha.

Ao todo, 24 equipes seguem vivas na briga pelo acesso à Série A3 de 2024. Elas foram distribuídas em seis grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros colocado avançam à terceira fase.

Confira os grupos da 2ª fase da Bezinha:

Grupo 7: Penapolense, Francana, Joseense e Amparo

Grupo 8: Taquaritinga, Vocem, Mauá e Manthiqueira

Grupo 9: XV de Jaú, União Barbarense, Tanabi e Mauaense

Grupo 10: Ska Brasil, Guarulhos, Catanduva e Independente

Grupo 11: Flamengo-SP, Nacional, União São João e América-SP

Grupo 12: Jabaquara, São-Carlense, Rio Branco e Fernandópolis

Nesta segunda fase, as equipes se enfrentam entre si dentro do grupo em turno e returno. Diferentemente da etapa inicial, haverá jogos também nos meios de semana.

As oito equipes que não avançarem à terceira fase juntam-se às rebaixadas à quinta divisão estadual, que passará a ser disputada no ano que vem. Os classificados, por sua vez, garantem, no mínimo, a permanência. Os dois finalistas asseguram uma vaga na Série A3 de 2024.

Confira os jogos da 1ª rodada da segunda fase da Bezinha:

Sexta – 30/06

15h – Joseense x Francana

15h – Mauaense x XV de Jaú

Sábado – 01/07

10h – Tanabi x União Barbarense

15h – Amparo x Penapolense

15h – Manthiqueira x Taquaritinga

15h – América-SP x Flamengo-SP

15h – Fernandópolis x Jabaquara

15h – Rio Branco x São-Carlense

16h – Catanduva x Guarulhos

Domingo – 02/07

10h – União São João x Nacional

10h – Mauá x Vocem

10h – Independente x Ska Brasil

*Com informações do ge