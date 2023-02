FPF cria 5ª divisão estadual e Bezinha terá rebaixamento em 2023 

Conselho Técnico da Bezinha definiu regulamento e participantes; Sumaré Atlético Clube ficou de fora.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu na última terça-feira (7.fev) a criação da quinta divisão estadual, que se chamará Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão B e passa a ser disputada em 2024, contando com 20 rebaixados da quarta divisão deste ano.

O anúncio foi feito durante o Conselho Técnico do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que agora passa a se chamar Segunda Divisão A.

Com a presença de 36 clubes, incluindo Rio Branco e União Barbarense, a disputa teve seus participantes e regulamentos definidos no encontro.

Na primeira fase, serão seis grupos de seis equipes cada. O grupo de Rio Branco e União Barbarense conta, ainda, com Amparo, Colorado Caieiras, SKA Brasil e Paulista de Jundiaí. Os times jogarão entre si em turno e returno, com os quatro primeiros avançando para a segunda fase.

Ela será composta por seis grupos de quatro times cada, com a mesma fórmula de disputa da fase anterior e com os dois primeiros avançando à terceira fase, além dos quatro melhores terceiros colocados.

As equipes que passarem de fase estarão garantidas na Segunda A em 2024, enquanto os eliminados na primeira e segunda fase estarão automaticamente rebaixados para a Segunda B.

A partir da terceira fase, que será formada por quatro grupos de quatro times, os dois primeiros avançam ao mata-mata. Caso haja empate em pontos e saldo de gols na fase eliminatória, a vaga será definida nos pênaltis.

SAC fora

O SAC (Sumaré Atlético Clube), que havia manifestado interesse em disputar a competição neste ano, não participou do pré-conselho realizado no dia 7 deste mês e tampouco do Conselho Técnico. O clube alega que irá protocolar os laudos necessários junto à FPF e aguardar por um posicionamento.

A Bezinha tem previsão de início para o dia 23 de abril, com jogos apenas aos finais de semana. A expectativa da federação é de que a final seja disputada em 30 de setembro.

Confira os grupos da Bezinha 2023:

Grupo 1

Santacruzense

Penapolense

Fernandópolis

Tanabi

Tupã

Vocem

Grupo 2

América

Francana

Inter de Bebedouro

Batatais

Taquaritinga

Catanduva

Grupo 3

XV de Jaú

Grêmio São-Carlense

Independente de Limeira

Mogi Mirim

São Carlos

União São João

Grupo 4

Amparo

Colorado Caieiras

SKA Brasil

Paulista de Jundiaí

Rio Branco

União Barbarense

Grupo 5

Manthiqueira

Flamengo de Guarulhos

Atlético Mogi

Joseense

União Mogi

Grupo 6

Barcelona Capela

Ecus Suzano

Mauaense

Jabaquara

Mauá

Nacional

*Com informações do liberal