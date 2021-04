FPF adia reunião com times das Séries A2 e A3 sobre o retorno do Paulistão

Federação deve ter novo encontro com o Ministério Público antes de se reunir com os clubes. Torneio foi paralisado no último dia 15 de março, quando novo decreto do governo de SP suspendeu a realização de eventos esportivos no estado como medida de contenção da pandemia de Covid-19.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) não se reunirá com os clubes das Séries A2 e A3 nesta segunda-feira (5) para debater o retorno das competições. Um novo encontro deve acontecer ainda nesta semana, provavelmente na quinta-feira (8).

A pauta da reunião seria a remarcação das datas dos campeonatos. Mesmo com a paralisação de quase um mês, os clubes da Série A2, em sua maioria, querem encerrar a primeira fase no começo de maio e não descartam uma maratona de jogos para não comprometer ainda mais o calendário previsto.

Na Série A3, onde está o Clube Atlético Votuporanguense, a maior parte das equipes também quer o retorno o quanto antes, mas alguns times, como Rio Preto, já propuseram que a competição volte apenas em setembro, quando a pandemia do novo coronavírus estará em um estágio mais controlado.

Até o momento desta reportagem, a FPF não informou o motivo do cancelamento das reuniões com os times das Séries A2 e A3.

Reunião com o MP

Conforme informado pelo Globo Esporte, a entidade deve se reunir com o Ministério Público ainda nesta segunda-feira. A questão principal do encontro será a possibilidade de antecipar o retorno da Série A1 já para esta semana, mas a volta de todos os níveis do futebol paulista a partir da próxima segunda-feira também tende a ser debatida.

Os eventos esportivos em São Paulo estão paralisados desde o dia 15 de março, quando o estado entrou na fase emergencial do plano de combate ao coronavírus. O governo paulista deve anunciar nesta semana se prorrogará ou não a fase emergencial, que termina, a princípio, no domingo.

Caso a fase mais restritiva do plano não seja prorrogada e o estado avance para a fase vermelha, o futebol paulista tem boas chances de retornar a partir da próxima segunda-feira.

