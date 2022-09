Foz do Marinheiro traz qualidade de vida aos animais da Fazendinha

Preocupação com o bem-estar de cada um deles é diária e conta com uma equipe que cuida de cada detalhe.

O Eco Resort Foz do Marinheiro tem uma Fazendinha que é uma das atrações principais do hotel, oferecendo o contato direto com os animais para crianças e adultos. Mas, para poder proporcionar estes momentos agradáveis aos hóspedes, os animais precisam de uma atenção especial por parte da equipe que cuida deles.

De acordo com o responsável pelo manejo da Fazendinha Foz, Manoel Ganha, todos os animais sempre são alimentados no mesmo horário com feno e ração de qualidade. “Além disso, observamos quem se dá bem um com o outro para deixar junto ou separado, temos o calendário de vermifugação, olhamos as carneiras que estão prenhas para o acompanhamento também”.

As atividades de leite no curral, são feitas dia sim e dia não, para respeitar o tempo das vacas. “Temos que tomar cuidado para não as estressar, pois elas têm um horário certo para cada coisa. No passeio a cavalo, por exemplo, eles precisam descansar as pernas, por isso, há um rodízio entre eles. Eles também se cansam e necessitam de um tempo para relaxar e estarem calmos e tranquilos para o próximo passeio”, completa Manoel.

O habitat dos animais como galinhas, coelhos, jabutis e outros que ficam em ambientes separados é pensado de maneira a atender todas as necessidades deles. “Fornecemos conforto em todos os momentos e nas mais variadas épocas do ano, sendo acolhedor na época de frio e refrescante na época do calor. Um excelente exemplo dessa preocupação foi a recente reforma do ambiente dos coelhos, que nos possibilitou aumentar o número de animais”, relata o Analista Ambiental do hotel, Douglas Andreneli.

O olho e a atenção dos cuidadores que previnem as doenças. “Os animais que ficam soltos também tem nossa atenção, ambientes amplos e limpos associado a animais bem alimentados garantem a segurança sanitária evitando doenças e disputas por território”, finaliza Douglas.

“Mais do que oferecer aos hóspedes a experiência de estar com os animais, nosso objetivo é também dar a qualidade de vida que todos merecem. Em mais de 20 anos de hotel, sempre tive esta preocupação e cuidado com nossos ilustres moradores”, conclui a proprietária do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo