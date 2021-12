Foz do Marinheiro reforça medidas de segurança para as férias

Espaços abertos permitem que as famílias curtam cada momento com muita diversão.

As tão esperadas férias chegaram, e o Eco Resort Foz do Marinheiro reforçou as medidas de segurança no hotel para proporcionar aos hóspedes momentos inesquecíveis, preservando a saúde de todos. Os colaboradores ao chegarem para os turnos passam pela aferição de temperatura, assim como todos hóspedes ao fazer o check-in na recepção.

“Com o avanço da vacinação em todo país, e a chegada da alta temporada, a partir de dezembro, estamos pedindo aos hóspedes que apresentem o cartão de vacinação contra a COVID-19 durante o check-in na recepção. Esta medida reforça nosso compromisso com a saúde de todos, inclusive de nossos funcionários que estão 100% vacinados”, conta a proprietária do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

O hotel possui 58 apartamentos, com acomodações para três ou quatro pessoas por quarto, para respeitar todas as recomendações dos órgãos de saúde. “Temos muito espaço ao ar livre e as atividades de recreação permitem que todos possam aproveitar o que temos a oferecer. Nos ambientes comuns, o uso de máscara é obrigatório o tempo todo, e nunca tivemos problemas quanto a isso, este é nosso novo normal”, acrescenta Valéria.

No hotel, as pessoas podem curtir muito a natureza e os animais da fazendinha, onde as crianças e também os adultos podem tirar e tomar o leite direto do curral. Nossos circuitos radicais também são divididos entre os pequenos e os grandes, para que todos possam curtir uma descida de tirolesa com segurança e sempre supervisionados pela equipe de recreação.

“A gastronomia do Hotel também merece destaque ao oferecer um cardápio repleto de opções para agradar a todos os paladares. Lembrando que para pegar comida no buffet temos as luvas e álcool em gel, seguindo todas as normas de saúde. Por isso, estamos aptos a receber todos nestas férias, com muito carinho e hospitalidade”, finaliza.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo