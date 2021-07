Foz do Marinheiro recebe visita da Secretaria de Turismo do Estado

Gravações para o projeto Maravilhas do Rio Grande foram feitas no Hotel, com apoio da prefeitura de Cardoso e Comtur local.

O Eco Resort Foz do Marinheiro recebeu nesta sexta-feira, 30 de julho, a visita de uma equipe que representa o projeto Maravilhas do Rio Grande, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que contempla 14 municípios, incluindo Cardoso. Eles fizeram filmagens do Hotel e pegaram um depoimento da proprietária Valéria Foz para o banco de imagens da secretaria.

Alexandre Mioto, gerente administrativo do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande) e interlocutor da Região Turística Maravilhas do Rio Grande conta como foi chegar até o Hotel. “É uma felicidade enorme estarmos aqui e saber que o município de Cardoso como cidade de interesse turístico, pode contar com um empreendimento de um nível tão alto como o Foz do Marinheiro. Aqui, turistas de outros centros podem desfrutar de um ambiente que remete ao rural e não perde o conforto, a qualidade na gastronomia, na prestação de serviços e paisagens como estas, além de tantas atividades que vocês oferecem”.

Representando o Estado, o jornalista Marcos Roberto Buemard, da Setur (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo) se surpreendeu com o Foz do Marinheiro. “Maravilhas do Rio Grande, o próprio nome já diz, pode ser redundante, mas esta palavra traz força. Sou de São Paulo, não conhecia esta parte do noroeste paulista, estou encantado, a minha visão em relação às belezas naturais do estado mudaram e o que eu tenho para dizer é que são lindas e extraordinárias. Acho que é isto que o turista de longe quer ver, viver grandes experiências. Tenho tido o privilégio de além de trabalhar, poder me divertir e costumo dizer que toda esta maravilha tem me contaminado de forma positiva, incorporando minha alma”.

Cristina Murakami, presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Cardoso) relata sobre a magnitude do projeto. “É importante a participação de empreendimentos como o Hotel, que são ligados a natureza, nossa região é turística, mas o que mais chama a atenção realmente é a natureza. Tenho muito orgulho de estar em Cardoso e participar de tudo isso, e hoje no Foz do Marinheiro contemplando estas belezas. Convidamos a todos para conhecer o Maravilhas do Rio Grande”.

“Gostaria de agradecer a Prefeitura de Cardoso em nome do prefeito e dos secretários de turismo e da administração, além do Comtur, por ter nos incluído nas gravações deste grandioso projeto. É uma honra para nós poder levar um pouco do nome de Cardoso para todo Brasil por meio dos turistas que aqui chegam e se encantam com as belezas do interior. Estamos sempre à disposição para toda e qualquer iniciativa dos órgãos públicos! Juntos somos mais fortes!”, finaliza Valéria Foz, proprietária do Hotel.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo