Foz do Marinheiro recebe Guia DogFriendly e AgitoSP

Os dogs influencers Peppa e Lucky conheceram todos as atividades e se divertiram muito no hotel.

O casal Eduardo Takashi e Ivanete Almeida, responsáveis pelo portal AgitoSP desde 2005 e pelo Guia DogFriendly desde 2016 estiveram no Foz do Marinheiro na última semana, com seus pets a Pug Peppa e o Lhasa Apso Lucky. Eles viajam por todo o país na companhia dos pets para conhecer estabelecimentos onde os dogs de pequeno e médio porte são bem-vindos. Desta forma, alimentam com informações 4 contas no Instagram, além dos sites.

“Foi uma delícia estes dias, cada lugar como a fazendinha, o lago, tem muita coisa boa para curtir e relaxar. Tem para onde os cachorros correrem pra todos lados, sempre com muitas árvores e o ar delicioso. Ficamos hospedados no quarto 44, que é amplo (com pé direito alto) e confortável. Para os pets, adoramos o kit do Ziggy com o comedouro, tapetinhos higiênicos, um biscoitinho orgânico e bolinha”, contam.

A experiência foi completa, onde puderam desfrutar das refeições na companhia da família toda. “Há mesinhas na área externa do restaurante, onde os dogs podem acompanhar durante as refeições. Inclusive tem um potinho de barro do Ziggy com água fresca. E falando nos dogs, eles têm muita liberdade para brincar e correr aqui no Foz. As restrições ficam apenas dentro do restaurante e entrar na piscina (mas eles podem pular no rio para se refrescar)”, relatam.

“Na programação de lazer tem o passeio de charrete e com os cavalos. Realizado sob supervisão dos tios da Matsunaga recreação, até a Peppa e o Lucky se divertiram na atividade. Reforçando o quanto que os dogs são bem-vindos aqui no Foz do Marinheiro. Isso sem contar com a liberdade que eles têm para brincar e passear nas áreas verdes. Outra coisa bacana também do hotel é que ele tem em seu “quintal” a represa do Rio Vermelho. A Peppa ao ver o rio já saiu correndo para se refrescar nele”, completam.

“Ficamos felizes em recebê-los no hotel por estes dias, e pelo visto conseguiram aproveitar muito cada cantinho do Foz do Marinheiro. Nossa meta é receber cada vez mais pets, pois aqui temos muito espaço para que possam brincar e se aventurar”, conta a proprietária do Eco Resort, Valéria Foz.

Para conhecer mais sobre os portais: www.agitosp.com.br e www.agitopet.com.br

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo