Foz do Marinheiro recebe grupo do projeto Maravilhas do Rio Grande

Escola estadual de Cardoso também visita o hotel para conhecimento técnico dos estudantes.

O hotel Foz do Marinheiro recebeu duas visitas na última semana. A primeira foi de um grupo que representa o projeto Maravilhas do Rio Grande, da secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que contemplam 14 municípios, incluindo Cardoso. O secretário local de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer, Ehder Gustavo Luiz da Silva acompanhou a comitiva e ajudou na apresentação dos pontos turísticos da cidade.

De acordo com o turismólogo Evandro Ferreira, coordenador da Câmara Temática de Roteiros e Atrativos, o principal objetivo da visita foi conhecer as estruturas. “Desta forma conseguimos fazer um diagnóstico dos pontos positivos e negativos, pois hoje o Ministério do Turismo determina que as cidades que tem interesse turístico sejam regionalizadas e a intenção é que façamos este diagnóstico de todos atrativos consolidados que as 14 cidades que compõem a RT Maravilhas do Rio Grande possuem”, disse.

A relatora do projeto, Dayse Pereira, de Riolândia, contou que após as visitas um relatório é enviado a prefeitura das cidades e também para a secretaria e ministério de turismo.

“Ficamos muito felizes em poder contribuir com o turismo regional, levando o nome de Cardoso para todo São Paulo e outros estados. Com certeza, a união da inciativa privada com o poder executivo tem só a contribuir com o desenvolvimento do município e região”, diz Valéria Foz, proprietária do hotel.

Visita técnica de escola estadual

No mesmo dia, o Eco Resort Foz do Marinheiro também recebeu a visita de professores e estudantes do nono ano da escolha estadual Epaminondas José de Andrade, de Cardoso.

A professora e coordenadora Leandra Borges Alves da Silva contou que dentro da disciplina eletiva de “Minha terra tem belezas”, eles foram incentivados a conhecer e aprender a valorizar as belezas da cidade. “A maioria não conhecia o hotel, todos ficaram encantados com a história daqui e com certeza, esta visita abriu os olhos para que possam valorizar todos atrativos de Cardoso e região”, disse.

“É um prazer poder receber estes alunos e mostrar para eles como funciona o nosso hotel e todo o potencial turístico que temos. A educação e o aprendizado transformam vidas, e nós do Foz do Marinheiro somos parceiros de iniciativas como estas. Quem sabe estas crianças despertam para profissões relacionadas ao turismo, este é nosso grande desejo, formar novos e bons profissionais”, finaliza Valéria Foz.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo