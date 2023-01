Foz do Marinheiro recebe feira de Artesanato do Comtur de Cardoso

Evento será realizado neste sábado, dia 21 de janeiro, das 13h às 19h no hotel.

O Foz do Marinheiro receberá neste sábado, dia 21 de janeiro, uma edição da Feira de Artesanato e Gastronomia promovida pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Cardoso).

O evento será no Espaço Mangueira, na entrada do hotel, das 13h às 19h e contará com a participação de aproximadamente 20 artesãos. Serão expostos trabalhos artesanais como bordados, crochê, itens customizados, entre outros, além de comidas caseiras como queijos, doces e compotas.

Esta será a primeira vez que o hotel receberá a feira e as expectativas são muito boas. “Como estamos em alta temporada teremos muitos hóspedes para apreciar a feira e nossas portas estão abertas para a população vir prestigiar este lindo trabalho feito pelos moradores de Cardoso”, conta a proprietária do Resort, Valéria Foz.

O evento está sendo coordenado por Cristina Murakami, presidente do Comtur, que é um grande parceiro do hotel. “Sempre fizemos parte do Conselho, participando das reuniões, sugerindo melhorias para a cidade e para o turismo local, é muito importante um hotel como o nosso ter parceiros que lutam pelo turismo regional. Esta Feira de Artesanato é uma belíssima ideia e fica o convite para que todos venham prestigiar”, completa Valéria.

O hotel é um dos pontos turísticos de Cardoso, que faz parte do projeto Maravilhas do Rio Grande, da secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. “É um prazer poder levar o nome de nossa cidade para todo o estado e país. Nosso hotel estará sempre aberto para receber outros eventos como este”, finaliza Valéria Foz.

Feira de Artesanato e Gastronomia – 21 de janeiro, das 13h às 19h