Foz do Marinheiro realizará Festa Junina no próximo mês

Os quatro sábados de junho serão recheados de comidas típicas e brincadeiras para as crianças.

Fogueira, aquela música de São João, comidas típicas e brincadeiras, tudo isso em um ambiente de fazenda. Como não amar uma Festa Junina? Pensando nisso, o Eco Resort Foz do Marinheiro realizará esta tradicional comemoração nos quatro sábados do mês de junho (05,12,19 e 26). As atividades serão das 17h às 20h, com passaportes disponíveis também ao público que não está hospedado, mas com quantidade limitada.

“Pensamos em trazer esta festa tradicional que as pessoas amam, mas respeitando todas as normas de segurança pela COVID-19. Por isso, o espaço será aberto, com quantidade limitada de pessoas, para que todos possam aproveitar muito”, conta a proprietária do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

O que não pode faltar em uma festa junina são as deliciosas comidas típicas, então quem for prestigiar vai encontrar: quentão, chocolate quente, vinho quente e suco de milho; pipoca, buraco-quente, bolo de fubá, paçoca e doces da fazenda.

A equipe de recreação está preparando atividades para ninguém ficar parado. Haverá um tradicional casamento caipira, além das brincadeiras que não podem faltar: pescaria, jogo das argolas, tiro ao alvo, a cadeia e o famoso correio elegante!

Os interessados em se hospedar nestes finais de semana, ou apenas curtir a festa, podem entrar em contato com a central de vendas do Hotel no telefone e WhatsApp: (17) 3466-6133.

Foz do Marinheiro Eco Resort