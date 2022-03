Foz do Marinheiro passa por carnaval com segurança e diversão

Hotel recebeu dezenas de famílias que puderam descansar e se divertir com as atividades da programação.

Em meio a mais um ano de restrições por conta da COVID, o Foz do Marinheiro se reinventou para oferecer atividades diferentes neste feriado de carnaval. Com a presença de muitas famílias com crianças e pets, a diversão ficou garantida com uma festa realizada na beira do rio no domingo à tarde.

“Estou muito feliz com estas atividades feitas no rio, com muita alegria, cores, música, distanciamento e diversão para adultos e crianças. Até eu me diverti muito”, conta Valéria Foz, proprietária do Eco Resort Foz do Marinheiro.

Uma atividade que conquistou a todos neste feriado foi a Catapulta Humana no rio, com uma boia inflável gigante, ela funcionou todos os dias na parte da tarde. Para equilibrar a festança, também teve aula de yoga e oficina para customização dos abadás, de uma micareta organizada para a segunda-feira à noite.

Todas as demais programações do hotel continuaram com as atividades na fazendinha com leite no curral, trilha ecológica, circuito radical, passeios de cavalo, charrete e trentor, e muito mais.

“O carnaval é uma data muito importante para o hotel, pois foi nesta época em que iniciamos nossos atendimentos. Neste ano, a folia seguiu com restrições de segurança, distanciamento, mas sem deixar a desejar no quesito diversão!”, completa Valéria.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo