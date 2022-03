Foz do Marinheiro ganha prêmio do Guia PetFriendly

Hotel tem o selo pelo segundo ano consecutivo no guia mais prestigiado pelos tutores de pets.

O hotel Foz do Marinheiro ganhou o prêmio na categoria Melhor Hospedagem Roots Interior, do Guia PetFriendly de 2021. O site indica os melhores lugares para passear com os pets, produtos e serviços para cães e gatos de todo Brasil, desde 2015. Na sua plataforma há um buscador por categorias de locais pet friendly, mais de 400 dicas entre hotéis e restaurantes, 3 livros impressos, 6 e-books e 1 app.

Agora em 2022, o hotel recebeu o selo do guia mais uma vez, estando presente no site em locais pet friendly: https://guiapetfriendly.com.br/.

“De todas as categorias de locais pet friendly, hospedagem é mais acessada. Realmente, hotéis e pousadas são o que nossos leitores, seguidores e amigos mais buscam! Não existe nada melhor do que viajar com os nossos filhos de 4 patas, e nesta categoria roots do interior, o Foz do Marinheiro foi excelente!”, relata Cris Berger, jornalista responsável pelo Guia.

Quem avaliou o hotel em 2021 para o site foi a jornalistinha pet, a pomsky Joy, de 10 meses. Ela veio da cidade de Atibaia para passar alguns dias no Eco Resort com seus tutores Dominique Marquezine e Paulo Bueno,

Em média, 6% dos apartamentos do Hotel são ocupados por cachorros mensalmente. “Somos muito preocupados com o bem-estar dos animais. Quando eles chegam, recebem como presente uma bolinha de borracha, um petisco de ossinho e tapete higiênico para as necessidades dentro do quarto. É um prazer poder recebê-los e ver a diversão de toda família quando estão aqui”, relata Valéria Foz, proprietária do Hotel.

Ziggy Foz é o cãocierge e mascote do Foz do Marinheiro e recebe a todos com muito carinho e disposição. “Ele ama estar no hotel e posar para as fotos, principalmente com as crianças. Quem ainda não trouxe seu pet aqui pode ver como o Ziggy se dá bem em todos os cantos, e também sentir como amamos receber os pets”, conclui Valéria.

Responsabilidade social

Por retratar tão bem os valores da marca Foz do Marinheiro, com sua personalidade marcante, o Ziggy foi escolhido para ser o símbolo da responsabilidade social do Hotel. Uma pelúcia que é a sua réplica, foi desenvolvida para a comercialização. “Desta forma, os hóspedes podem levar uma recordação do morador mais ilustre e ainda contribuir para a castração dos animais de rua. Em parceria com clínicas veterinárias da região destinamos 10% do valor da venda do mascote para a castração de animais. Isso significa que, a cada 7 Ziggy’s vendidos, um cãozinho é castrado.”, completa Valéria Foz.

A pelúcia pode ser adquirida por meio do site: www.ziggyfoz.com e é enviado para todo Brasil.

