Foz do Marinheiro está no Guia Pet Friendly

O Brasil é o terceiro país do mundo no mercado pet. O IBGE de 2018 indicou que há mais animais de estimação do que crianças nos lares brasileiros. Os pets fazem parte da família e participam da vida social de seus tutores (os pais de pets). O Eco Resort Foz do Marinheiro é um Hotel Petfriendly, apto a receber os cachorrinhos com todos cuidados necessários por parte de suas famílias. Neste mês, ele faz parte do Guia Pet Friendly.

O site indica os melhores lugares pet friendly, produtos e serviços para cães e gatos de todo Brasil desde 2015. Na sua plataforma há um buscador por categorias de locais pet friendly, mais de 400 dicas entre hotéis e restaurantes, 3 livros impressos, 6 e-books e 1 app. Desde 2020, também fazem uma coluna semanal no Estadão sobre o mundo pet.

“De todas as categorias de locais pet friendly, hospedagem é mais acessada. Realmente, hotéis e pousadas são o que nossos leitores, seguidores e amigos mais buscam! Por isso, resolvemos lançar a 3º edição do Guia de Viagem para Pets. Afinal, não existe nada melhor do que viajar com os fofuchos!”, relata Cris Berger, jornalista responsável pelo Guia.

Quem avaliou o Hotel Foz do Marinheiro para o site foi a jornalistinha pet, a pomsky Joy, de 10 meses. Ela veio da cidade de Atibaia para passar alguns dias no Eco Resort com seus tutores Dominique Marquezine e Paulo Bueno, funcionários públicos, e os irmãos humanos João Pedro e Luiza. “Ela amou o rio, onde pode nadar, se divertir, além de se inteirar com os demais animais da fazenda. Com certeza ela amou aqui e recomenda aos demais pets”, conta Dominique.

Em média, 5% dos apartamentos do Hotel são ocupados por cachorros mensalmente. “Somos muito preocupados com o bem-estar dos animais. Quando eles chegam, recebem como presente uma bolinha de borracha, um petisco de ossinho e tapete higiênico para as necessidades dentro do quarto. É um prazer poder recebê-los e ver a diversão de toda família quando estão aqui”, relata Valéria Foz, proprietária do Hotel.

“O Foz do Marinheiro é uma ótima opção para famílias com crianças entre 6 e 12 anos. As atividades ao ar livre são muito bem planejadas. Os pets são bem-vindos, sem atividades exclusivas para eles, mas com a possibilidade de fazerem parte do programa. Há um rio onde os pets podem nadar e também um gramado. É possível cansar os pets mais agitados neste pedacinho do hotel. Na hora das refeições há um espaço reservado para os hóspedes com pets estarem juntos”, conclui Cris Berger.

Saiba mais sobre o Guia em: www.guiapetfriendly.com.br

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo