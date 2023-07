Foz do Marinheiro elimina uso de copos descartáveis

Hotel adotou medidas entre colaboradores, fornecedores e hóspedes para ação em prol do meio ambiente.

O Eco Resort Foz do Marinheiro reforça sua preocupação na preservação do meio ambiente e a conscientização de seus colaboradores, fornecedores e clientes e eliminou uso de copos de plásticos descartáveis em todos os seus setores. Até então, foram milhares de unidades utilizadas mensalmente e colocadas no lixo para reciclagem. Com uma simples atitude, o Resort fará uma enorme diferença na vida de todas as pessoas e no meio ambiente na Terra.

Os irmãos Paulo Henrique, de 3 anos e Vinícius, de 7 anos, durante suas estadias no Eco Resort Foz do Marinheiro aprovaram as novas canecas oferecidas em suas atividades matutinas de recreação, especialmente para beber o leite tirado das vacas no curral. A substituição do copo pela caneca recebeu elogios tanto das crianças como dos pais.

Com o fim dos copos descartáveis, agora as xícaras e copos de vidros voltaram a fazer parte do cotidiano de quem bebe café, chá, refrigerantes e outras bebidas. Para a diretora do Foz do Marinheiro, Valéria Foz, a nossa ação de não usar mais compostos de plásticos tem por objetivo mudar o hábito e introduzir uma nova cultura para ser absorvida de forma efetiva. Mudamos, mas explicamos a todos para que compreendam os motivos e adotem em suas vidas o novo hábito”, explicou.

Um copo plástico descartável pode levar entre 250 a 400 anos para se decompor e mesmo assim, ele continua na natureza na forma de microplástico. Anualmente, cerca de 100 mil toneladas de copos plásticos são produzidas no Brasil. Segundo dados divulgados pela ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico, já que todo ano são despejados nos oceanos cerca de 12,7 milhões de toneladas de plástico. Esse material impede que os animais mergulhem profundamente, impossibilitando-os de caçar e até de comer.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo