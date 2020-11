Foz do Marinheiro Eco Resort abre as portas após reforma total do Hotel

Localizado em Cardoso, a pousada promete muitas atividades e diversão para toda família.

Lazer, recreação, responsabilidade ambiental e social, estes são os pilares do Foz do Marinheiro Eco Resort, que reabriu as suas portas na última sexta-feira. Foram 9 meses em que o Hotel ficou fechado, tempo suficiente para que inúmeras reformas e adequações fossem realizadas.

A proprietária do Eco Resort, Valéria Foz, conta alguns detalhes de toda a preparação e readequação do espaço, para poder receber os visitantes novamente. “No começo da Pandemia, não imaginamos o quanto ela se estenderia, mantivemos nossos funcionários por um mês, mesmo fechados e após isso, resolvemos trocar primeiramente o telhado de todo hotel, com a ajuda dos nossos próprios colaboradores. O tempo passou e buscamos mais ajuda especializada e vimos que era o momento de reformar todos ambientes, algo que eu já tinha em mente há alguns anos, mas nunca consegui tirar do papel”, contou.

O conceito de Eco Resort foi uma das ações que vieram com todas as mudanças. “Vimos que seria o momento ideal de mudarmos o conceito do Hotel e criar a ideologia que eu sempre quis. Essa busca foi feita rápida e após um mês do inicio da Pandemia, já estávamos pensando em como transformar tudo isso. Agora, temos um cunho ecológico e social. Fizemos este reposicionamento com a implantação de reciclagem e reutilização de tudo o que produzimos, horta orgânica, alimentação natural e afetiva e plantio de árvores e estudos do meio”, completou.

Além da mudança de conceitos do Hotel, os meses de reforma e adequações foram também de aprendizado para os colaboradores. “Construímos uma escola, contratei uma empresa especializada para adequar nossa cozinha, que nos apresentou todas as certificações necessárias, com instruções teóricas e práticas. Também aprendemos novos processos de higienização e responsabilidade para nossas camareiras”, disse.

As atividades do Hotel incluem diversão para toda família: Esportes Radicais; Piscina Social e Biribol; Fazendinha Foz; Pesque e Solte na Lagoa Foz; Caiaque no Rio Marinheiro; Playground; Sala de Eventos; Restaurante e Mercado Foz. “Temos também as visitas monitoradas nas matas, e conhecimento do meio ambiente, passado pelos recreadores e o plantio de árvores para a preservação do meio ambiente”.

As obras incluíram também melhorias para quem quer descansar, mas ainda precisa trabalhar. “Agora, contamos com fibra óptica, trazendo uma conexão de internet mais segura e com mais qualidade. Além disso, toda nossa estrutura foi reformada, desde o novo esgoto, a implantação de um projeto de brigada de incêndio com os Bombeiros”.

O hotel possui 58 apartamentos, todos aptos a receber, com até três pessoas por quarto, para respeitar todas as recomendações dos órgãos de saúde, devido a Pandemia da COVID-19. “Temos muito espaço, por isso podemos ocupar todas as acomodações. Como não farei uma festa de reinauguração para evitar a aglomeração de pessoas, deixo o convite para quem quiser conhecer nosso Hotel, que será muito bem recebido. Estamos aptos a atender o público de qualquer lugar do mundo”, finalizou.

Serviço:

Foz do Marinheiro Eco Resort

Cardoso | São Paulo

Informações e reservas: (017) 3466-6133

Site: www.fozdomarinheiro.com.br