Foz do Marinheiro completa 24 anos de história

Hotel iniciou suas atividades no Carnaval de 1999 e conta com uma trajetória de sucesso.

Desde o ano de 1999, o Foz do Marinheiro oferece um recanto de paz e natureza aos hóspedes, com uma história de grandes transformações. É um paraíso ecológico com experiências da fazenda, além de muita diversão com as recreações e todo o toque especial da gastronomia afetiva.

Liderado pela empresária Valéria Foz, neste dia 16 de fevereiro, o hotel completa 24 anos de sua fundação com muitas conquistas realizadas no último ano. “Desde nosso reposicionamento como Eco Resort em 2020, contamos com um cunho ecológico e social ainda mais evidente, marca registrada de todas nossas ações”, conta a diretora.

Entre as boas notícias do último ano foi a implantação completa de todas as placas para energia solar. Para atendimento total do hotel foram necessários 452 módulos fotovoltaicos e hoje o hotel produz 108,7% de sua energia.

O hotel também recebeu em outubro de 2022 a Certificação Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero Brasil, validado pela Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional Lixo Zero). O Eco Resort recebeu uma auditoria e foi comprovado que houve excelência e cuidado com o meio ambiente com 93% de desvio de aterro, do índice de boas práticas.

“Também tivemos a manutenção de outras ações já realizadas como a reciclagem e reutilização de tudo o que é produzido, horta orgânica, alimentação natural e afetiva, plantio de árvores e estudos do meio”, completa Valéria Foz.

Os eventos também estão em alta no Foz do Marinheiro e no último ano foram realizados desde corporativos até festas de casamento. “Contamos com algumas convenções de empresas, um evento solidário e três casamentos que chamamos de Destination Wedding. Os convidados chegam na sexta-feira, e já se deparam com uma noite agradável com música ao vivo e jantar em família. Já no sábado, para os preparativos das mulheres, separamos um espaço que recebe profissionais de cabelo e maquiagem. Com o hotel fechado para este casamento, a festa tem a duração que os noivos quiserem, com toda privacidade que desejam”, conta a proprietária do hotel.

Todas estas conquistas e avanços se devem ao envolvimento e comprometimento de uma equipe formada por mais de 60 colaboradores. “Agradeço a cada um pelo empenho de tornar o Foz do Marinheiro em uma referência e por proporcionar as melhores experiências aos hóspedes. Este sempre foi o meu principal objetivo, fazer com que cada cliente viva uma experiência incrível aqui. Que possamos fazer deste ano muito mais”, finaliza Valéria Foz.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo