Foz do Marinheiro comemora 23 anos com muita história para contar

O negócio de família surgiu em 1999, e hoje se consolidou como um dos melhores espaços para férias e descanso no interior paulista.

No dia 16 de fevereiro, o hotel Foz do Marinheiro completa 23 anos, com uma história de grandes transformações. O negócio do casal Valéria e Wilson Foz teve início em 1992 quando foram apresentados à cidade de Cardoso pelo pai de Valéria, Milton Soares Minhos, enquanto ele projetava o loteamento Beira Rio.

A fazenda foi adquirida por Wilson para ser um local de lazer para amigos e familiares. Então Valéria aproveitou o espaço para iniciar investimentos na agricultura com a plantação de feijão, milho, entre outros. Após isso, veio a criação de gado de corte e confinamento.

Um tempo depois, o espaço em que hoje funciona o Eco Resort, se tornou um Haras com cavalos árabes, que foram arrematados em um Leilão por Wilson Foz, de liquidação da fazenda de Nagib Audi.

Na época, o amigo conhecido como Tonho (Antonio Alves de Lima), fez um curso para o manuseio dos cavalos árabes, na Fazenda de Nagib Audi, desde então ele foi o treinador e cuidador do Haras, criado no espaço que hoje é o Foz do Marinheiro.

Após alguns anos, uma crise assolou o país e afetou também os negócios. Foi então em 1999, que a empresária Valéria Foz teve a ideia de adequar algumas baias dos cavalos para fazer pequenos chalés, sem serviço, e alugar no carnaval daquele ano. O Hotel iniciou com apenas quatro chalés, então os cavalos foram doados e soltos, e outras baías começaram a ser reformadas, alguns chalés contavam até com suíte, sala, cozinha e terraço com redes. Uma pequena piscina também foi montada e uma atendente contratada para alguma eventualidade.

A notícia espalhou-se naturalmente e a cada semana foi-se percebendo a necessidade de acrescentar algum serviço. Primeiramente uma pequena conveniência, na semana seguinte, comidas congeladas, na outra semana uma mesa enorme foi montada embaixo da árvore e na quarta semana, uma pequena cozinha foi criada também embaixo da árvore, que hoje fica em frente ao bar.

O pai de Valéria se dedicou alguns anos na coordenação da fazenda e sua mãe, Edina Inês Pedrazolli Soares Minhos, gerenciou o Hotel, morando no local por 10 anos. Hildo Pimenta, que era tratorista do local enquanto Fazenda, foi auxiliando neste processo e passo a passo transformou-se em gerente do Hotel.

Nesta época, um conhecido fotógrafo das festas infantis dos filhos de Valéria, Vailton Silva Santos, comentou que há muito tempo não tinha férias e gostaria de conhecer o ambiente. A partir de um final de semana que ele passou no Foz com a filha, Milena Silva Santos, o Hotel foi surpreendido com uma matéria de duas páginas na folha de São Paulo, onde Vailton prestava serviços também. A seguir, a TV Tem (globo local) fez uma matéria no jornal do meio dia. Daí para frente a cada feriado, eram construídos mais quatro apartamentos, e nunca mais pararam, até chegar nas 58 suítes.

Cinco colaboradores merecem o destaque durante estes anos, por estarem no Foz do Marinheiro desde o começo das atividades. Meire Navas, hoje responsável pelo setor de compras; Nilza Maria da Silva, do setor de vendas; Sérgio Padilha, que cuida de todo o transporte e manutenção do hotel e a Nilva da Silva, que se dedica a cozinha por todos estes anos.

Em 2022

A quantidade de hóspedes varia muito de mês a mês (alta e baixa temporada). A média é de 3 mil clientes por mês, com público B e C. A taxa média em alta temporada na casa é de 60% e na baixa em torno de 40%, chegando a 100% aos finais de semana. Os períodos de alta temporada são nos meses de janeiro, fevereiro, julho, outubro, novembro e dezembro. Os visitantes são de algumas principais cidades: São José do Rio Preto, Olímpia, Barretos, Birigui, Mirassol, Araçatuba, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis, Frutal, Iturama, Santa Fé do Sul, entre outras.

Para dar conta de toda esta demanda, atualmente, o Hotel conta com 60 colaboradores fixos, mas com prestadores de serviços indiretos, chega a empregar em torno de 90 pessoas.

Durante a Pandemia, o Foz do Marinheiro passou por uma grande reforma, tanto estrutural, quanto do conceito, que traz agora como Eco Resort. O Hotel tem agora ainda mais evidenciado um cunho ecológico e social. O reposicionamento se deu para melhoria dos serviços, na qualidade e melhoria das instalações. Ações já feitas durantes todos os anos estão ainda mais em foco como a reciclagem e reutilização de tudo o que é produzido, horta orgânica, alimentação natural e afetiva e plantio de árvores e estudos do meio. Além disso, está implantando uma usina de energia solar, para atender 100% do hotel com energia limpa e renovável.

Com isso, o hotel também se tornou PetFriendly, e aceita cães de todos os portes. Eles podem passear em todas áreas livres, além de ter um espaço especial no restaurante para que possam ficar com seus tutores nas refeições. No quarto, recebem mimos. Recebemos dois prêmios petfriendly no último ano: “Melhores para os dogs 2021” do Guia DogFriendly do #AgitoPet e “Melhor hospedagem roots interior” do Guia Pet Friendly.

E assim, o Hotel trabalha com a melhoria contínua de seus serviços. Com destaque também pela gastronomia, que conta com uma cozinha industrial, recém inaugurada, que foi planejada e funciona atendendo todas as qualificações.

São anos de história, que contaram sempre com o entusiasmo e expertise da empresária Valéria Foz, que não mede esforços para trazer o que há de melhor e mais moderno no ramo da hotelaria e reforçar com seus colaboradores sobre a hospitalidade que os clientes merecem. Para estarem ainda mais próximos de todas as transformações, o casal está morando definitivamente em Cardoso há cinco anos, na casa sede do hotel.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo