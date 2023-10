Forte chuva interrompe treino no campo; São Paulo terá três mudanças contra o Vasco 

Calleri, Beraldo e Rafinha cumprem suspensão no próximo sábado, às 18h30, fora de casa.

As fortes chuvas na capital paulista interromperam os trabalhos do São Paulo no CT da Barra Funda, nesta quarta-feira. Após realizar atividades no gramado, o elenco precisou continuar na academia do centro de treinamento.

Sem poder fazer um treino tático, Dorival Júnior e a comissão técnica optaram por promover exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular. O time se prepara para enfrentar o Vasco, no próximo sábado, às 18h30, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

A certeza que Dorival Júnior tem para o jogo é de que ele não poderá contar com três titulares que estiveram em campo no clássico contra o Corinthians. Beraldo, Calleri e Rafinha estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

No lugar do zagueiro, o mais cotado a assumir a vaga é Alan Franco. Juan, por sua vez, deve ser o centroavante – Luciano também briga por uma posição. Já no lugar de Rafinha, Nathan é o substituto imediato.

Dorival ainda terá dois dias de treino no gramado do CT da Barra Funda para definir uma equipe. Mas a provável tem: Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Juan (Luciano).

O São Paulo vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e busca agora melhor o desempenho fora de casa. O Tricolor ainda não venceu longe do Morumbi no torneio.

*Com informações do ge