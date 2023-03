Fórmula E: Fernando Picerne se apresenta para o ePrix de São Paulo  

O votuporanguense com ampla bagagem na Fórmula 1 chefiará o Posto de Resgate de Pista, no Anhembi, na estreia da categoria no Brasil.

O votuporanguense Fernando Picerne, representante da cidade das brisas suaves, em mais de uma década na linha de frente dos grandes prêmios de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP, volta a capital paulista para a estreia da categoria Fórmula E no Brasil.

O ePrix de São Paulo que comporta carros elétricos, ocorre neste sábado, 25 de março, porém, antes disso, já a partir desta quarta-feira (23), Picerne já estará no Anhembi, palco da prova, e novamente como chefe de Posto de Resgate de Pista – função que ele possui familiaridade, pois exerce em Interlagos, na F1.

Ao Diário, Fernando Picerne salientou: “Feliz demais por representar mais uma vez minha cidade em um evento mundial que é a Fórmula E em São Paulo”.

A Fórmula E, conforme decidido pelo Conselho Mundial de Automobilismo na Federação Internacional do Automobilismo (FIA) está em sua 9ª temporada e, neste sábado, terá o 1º ePrix da sua história em São Paulo, em uma prova que promete bastante disputa e emoção no circuito especialmente montado no Sambódromo do Anhembi.

A corrida terá transmissão pela TV Band, a partir das 14h.