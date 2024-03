Fórmula E: Fernando Picerne atua como chefe de Posto de Resgate de Pista 

O votuporanguense com ampla bagagem no automobilismo participa da segunda edição do E-Prix de São Paulo que ocorre neste fim de semana, no Sambódromo do Anhembi, com transmissão ao vivo nos canais do Grupo Bandeirantes.

O votuporanguense Fernando Picerne se tornou sinônimo de representatividade de Votuporanga no automobilismo, com sua dedicação e amor pelo ronco dos motores. Por falar nisso, nesta quinta (14.mar), sexta e sábado, Picerne atua, pelo segundo ano, como Chefe de Posto de Resgate na segunda edição do E-Prix de São Paulo, que acontece no Sambódromo do Anhembi, pelo Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

Ao Diário de Votuporanga, Fernando Picerne comentou: “É um orgulho participar de um evento grandioso como este e, principalmente, representar minha cidade do coração, Votuporanga.”

Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E

O E-Prix de São Paulo é a quarta etapa da temporada de 2024 – e o Brasil é o único país da América do Sul a sediar uma prova. O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E se tornou o primeiro esporte global a ser certificado com uma pegada líquida de carbono zero, tendo investido em projetos certificados de proteção climática em todos os mercados de corrida para compensar as emissões.

A categoria dos carros elétricos conta com 22 pilotos e 11 equipes e está em sua décima temporada. A quarta etapa da competição de carros elétricos também quer servir de vitrine para a transição energética dos combustíveis para a eletricidade. Para fazer isso, nada melhor do que colocar os carros para correr a mais de 300 km/h diante do público.

Como assistir à Fórmula E ao vivo

No Brasil, os direitos de transmissão da Fórmula E pertencem ao Grupo Bandeirantes, que exibe todas as etapas da competição. Os dois treinos livres, marcados para acontecerem na sexta (15) e sábado (16), vão ao ar pelo canal fechado Bandsports, enquanto a classificação e a corrida também serão transmitidas pela Band, na TV aberta.

Confira as datas e horários (no fuso de Brasília) das exibições pela Bandeirantes:

Sexta-feira, 15/03

16h25: Treino livre 1 (Bandsports)

Sábado, 16/03

7h25: Treino livre 2 (Bandsports)

9h40: Classificação (Band, Bandsports)

13h30: Corrida (Band, Bandsports)

Onde assistir à Fórmula E ao vivo pela internet

Quem não tem televisão por assinatura também pode conferir todas as emoções da Fórmula E de graça pela internet. Como parte da compra dos direitos de transmissão da categoria, o Grupo Bandeirantes também transmite os dois treinos, classificação e corrida pelo site oficial, Band.com.br, e também pelo app de streaming Bandplay.

No YouTube, o site Grande Prêmio é o responsável por toda a cobertura da Fórmula E, com direito à transmissão ao vivo de todos os eventos do E-Prix de São Paulo.

Confira os horários de início de cada transmissão, no fuso de Brasília:

