Formaturas e apresentações encerram ano letivo do Colégio Unifev

Eventos aconteceram no decorrer da última semana no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária e reuniram alunos, famílias e equipe pedagógica.

Na última sexta-feira (15/12), o Colégio Unifev encerrou suas atividades do ano de 2022 com uma linda festa de formatura para os 9º anos do Ensino Fundamental II. O evento contou com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas, entre alunos, familiares e colaboradores.