Formaturas do Colégio Unifev são marcadas por emoção 

Cerimônias foram realizadas na Quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, reunindo estudantes, familiares e colaboradores da Instituição.

A última semana do Colégio Unifev foi marcada por muitas emoções com as formaturas dos alunos da 3ª série do Ensino Médio, dos 9º anos do Ensino Fundamental II e do Pré II da Educação Infantil.

As cerimônias realizadas na Quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, marcaram o encerramento de um ciclo. Nas oportunidades, estiveram presentes, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral; as coordenadoras Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, Profa. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates e Profa. Esp. Tânia Casado Silveira, além dos estudantes, familiares e colaboradores da Instituição.

Na quarta (dia 8), os formandos do Ensino Médio comemoraram a conclusão de uma importante etapa escolar. Em sua fala, o paraninfo da turma Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, destacou que cada estudante marca sua trajetória profissional de maneira única. “A cerimônia de hoje simboliza um rito de passagem para uma nova fase que será muito importante para todos vocês. Sejam brilhantes”, disse.

Na quinta (dia 9), o encerramento do ano letivo para as crianças do Pré II teve seu ápice com apresentações musicais dos próprios formandos. Na sexta (dia 10), foi a vez dos concluintes dos 9º anos, que a partir de 2022, iniciarão o Ensino Médio.

A diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, parabenizou a todos pela conclusão em seus respectivos ciclos. “Gostaria de agradecer, primeiramente, às famílias de cada um de vocês pela confiança em nosso trabalho ao longo dos anos. Saibam que nossa equipe pedagógica está muito orgulhosa com as conquistas de vocês. Parabéns e muito sucesso!”, destacou.