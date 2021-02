Força Tática recupera motocicleta furtada e prende ladrão por tráfico de drogas

Indivíduo que já era conhecido nos meios policiais foi preso na Rua Rio Araguaia, no bairro Pró-Povo; motocicleta foi devolvida ao proprietário.

O furto de uma motocicleta na Rua General Ozório, na área central de Votuporanga/SP, mobilizou a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (15), resultando na recuperação do veículo e na prisão do suspeito do crime que ainda foi indiciado por tráfico de drogas.

De acordo com informações, policiais militares de Força Tática foram notificados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o furto de uma motocicleta, de frente de uma empresa, próximo da área central da cidade e, se deslocaram até o local, onde tiveram acesso ao sistema de monitoramento do comércio e, diante das imagens conseguiram características do suspeito do crime.

Patrulhamento pela zona norte da cidade foi iniciado e o suspeito localizado na Rua Rio Araguaia, no bairro Pró-Povo; uma vez, que o indivíduo já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com a prática criminosa.

Ainda segundo informações, quando percebeu a aproximação da PM, o indivíduo tentou fugir pelos fundos da casa onde estava morando com sua companheira, contudo acabou acompanhado e abordado. Em buscas pela casa, teriam sido localizados diversas porções fracionadas de crack; outra porção maior que se fracionada renderia aproximadamente 75 porções que seriam traficadas aos dependentes químicos; além de dinheiro oriundo da traficância.

Questionado a respeito da motocicleta furtada e após ser informado de que havia sido flagrado pelo sistema de monitoramento, acabou confessando o furto, inclusive relatando que a motocicleta estava escondida em área de mata ciliar nas proximidades.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por furto e tráfico de drogas, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado para à cadeia de Santa Fé do Sul/SP. A motocicleta recuperada foi devolvida ao proprietário.