Força Tática recupera motocicleta furtada e apreende adolescente em Votuporanga

Indivíduo de 16 anos pilotava o veículo que foi furtado em setembro deste ano em Fernandópolis/SP.

Um indivíduo de 16 anos foi apreendido pela equipe de Força Tática da Polícia Militar no bairro São João em Votuporanga/SP, na noite desta quarta-feira (27), pilotando uma motocicleta que havia sido furtada em Fernandópolis/SP no mês passado.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando se depararam com um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda/Titan, de cor preta, com a placa “dobrada”, o que impossibilitou a identificação e por isso, optaram pela abordagem.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com T.D.B.J., mas em pesquisa veicular foi constatado que se tratava de produto de furto.

O menor foi apreendido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e autuado em ato infracional análogo ao crime de receptação e direção de veículo sem habilitação, sendo liberado posteriormente. A motocicleta foi recolhida ao pátio, periciada e será devolvida à vítima.