Força Tática prende traficante procurado pela Justiça no Palmeiras I

R.G.P.S., de 19 anos, que foi flagrado com drogas, era procurado pela Justiça por condenação anterior pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Um homem de 19 anos foi preso por policiais militares de Força Tática no bairro Jardim Palmeiras I, em Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (13.mai). Indivíduo que foi flagrado com drogas também era procurado pela Justiça por condenação anterior pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

De acordo com apurado, a equipe realizava patrulhamento, quando ao adentrar na Rua Amélio João Gossn se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura teria jogado algo ao solo, esboçando aparente nervosismo. Diante da ação os policiais optaram pela abordagem e em revista pessoal encontraram porções de crack e dinheiro.

Identificado como R.G.P.S., o indivíduo teria confessado após breve entrevista que estava no local traficando drogas, inclusive, informando que o dinheiro localizado era fruto do traficância de algumas porções de crack para dependentes químicos. Em seguida, por meio de pesquisa criminal, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, com pena imposta de oito anos em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado para a carceragem local, de onde será transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Paulo de Faria/SP, permanecendo à disposição da Justiça.