Força Tática prende traficante na zona sul de Votuporanga 

Indivíduo de 24 anos foi flagrado com aproximadamente 30 porções de maconha, no bairro São João.

Policiais militares de Força Tática, em operação conjunta com outras equipes da corporação, prenderam um homem de 24 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando abordaram o homem em atitude suspeita, que ao presenciar a presença da viatura, teria dispensado um objeto ao solo; sendo abordado.

O objeto foi recuperado pela PM, e dentro estavam diversas porções de maconha. Em seguida, após ser questionado, ele teria confessado possuir mais drogas em sua residência, o que foi constatado posteriormente pelos policiais militares, totalizando mais de 30 porções do entorpecente.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

*Imagens: Votunews