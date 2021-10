Força Tática prende traficante na zona sul de Votuporanga 

Indivíduo de 22 anos, que até recentemente morava no Mato Grosso do Sul, acabou preso com diversas porções de crack e dinheiro no bairro Matarazzo.

Um indivíduo de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, acabou preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar nesta quinta-feira (21) no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando pela Travessa Antenor Silvério, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita ao lado de outro que estava em uma motocicleta Honda/CG 150, de cor preta; contudo, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, o motociclista conseguiu evadir, porém, o outro indivíduo que estava a pé foi abordado.

Em seguida, os policiais encontraram certa quantia em dinheiro e várias porções de crack; após breve entrevista, L.V.J.S., teria confessado o envolvimento com o tráfico de drogas e que estaria entregando porções da droga ao motociclista que seria um dependente químico.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, L.V.J.S., que já possui antecedentes criminais, mudou-se recentemente para Votuporanga vindo do Estado de Mato Grosso do Sul.