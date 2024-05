Força Tática prende traficante na zona norte de Votuporanga 

Com A.H.S.C., de 30 anos, os policiais militares apreenderam porções de maconha e cocaína.

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, no início da noite do último sábado (18.mai).

De acordo com a ocorrência, por volta das 19h, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela área, quando pela Rua Vereador Nelson do Nascimento flagraram A.H.S.C., traficando drogas, e optaram pela abordagem.

Em seguida, os PMs apreenderam 14 porções de cocaína, duas porções de maconha, além de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, embalagens e apetrechos para manipulação dos entorpecentes.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.