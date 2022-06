Força Tática prende traficante de drogas na zona norte de Votuporanga 

A Polícia Militar apreendeu com T.H.L.S., de 19 anos, porções de maconha, dinheiro, celular e uma motocicleta, próximo do Complexo Esportivo “Mário Covas”.

A equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (6.jun), um homem de 19 anos, acusado de tráfico de drogas, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, a equipe realizava patrulhamento pela zona norte da cidade, quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta, estacionado na Rua Sebastião de Lima Braga, próximo ao Complexo Esportivo “Mário Covas”; contudo, ao se aproximarem, os policiais notaram que o homem percebeu a presença da viatura e tentou ligar o veículo e sair rapidamente, no entanto, acabou contido e abordado.

Em seguida, durante buscas, os policiais encontraram com T.H.L.S., várias porções de maconha, um celular e dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico de drogas, além de uma motocicleta Honda/CG 150 que, segundo polícia, era utilizado para as entregas dos entorpecentes.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida e recolhida, devido sua utilização na prática criminosa.

Ainda segundo apurado, T.H.L.S., já possuía envolvimento anterior com a modalidade criminal, inclusive, tendo sido internado na Fundação Casa, quando menor de idade.