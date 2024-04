Força Tática prende traficante com crack em Votuporanga 

Pedras de crack e dinheiro foram apreendidas; negociação de drogas ocorreu próximo e no horário de saída de alunos de uma escola municipal da zona sul.

Um indivíduo de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (3.abr) na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento, quando pela Avenida Conde Francisco Matarazzo avistaram dois indivíduos em traficância e optaram pela abordagem; contudo, ao notar a aproximação da viatura os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram contidos e abordados.

Em seguida, em busca pessoal, os PMs encontraram como V.H.S.A., diversas porções de crack e dinheiro; já com J.L.F.S., de 42 anos, que se identificou como dependente químico, foi encontrada uma pedra da droga. Ele afirmou que teria comprado o entorpecente momentos antes, fato ocorrido no horário de saída de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil ‘José Modesto Sobrinho’.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde V.H.S.A., foi ouvido e colocado à disposição da justiça, permanecendo no aguardo de audiência de custódia. Já J.L.F.S., foi autuado por porte ilegal de drogas e liberado, comprometendo-se a comparecer posteriormente em juízo.