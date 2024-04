Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas e recupera bicicleta furtada 

O flagrante ocorreu no bairro Palmeiras I, na zona oeste de Votuporanga/SP.

Uma bicicleta furtada foi recuperada pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (17.abr), no bairro Palmeiras I, na zona oeste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, durante patrulhamento de rotina os PMs foram alertados sobre o furto de uma bicicleta, e com base nas características do veículo e do suspeito, conseguiram abordar o indivíduo que já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com drogas e furtos.

Em seguida, após a abordagem, os policiais militares encontraram em busca pessoal uma pedra de crack; já sobre a bicicleta, o indivíduo não comprovou a procedência.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da justiça. A bicicleta foi devolvida a vítima.