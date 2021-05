Força Tática prende suspeito de receptação com motor de motocicleta furtada em Votuporanga

Flagrante ocorreu na Rua Paschoal Mega, bairro Palmeiras I; indivíduo foi ouvido e liberado.

Um homem acabou preso por receptação no bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP, no final da tarde desta quarta-feira (26), após ser flagrado por policiais militares de Força Tática em uma motocicleta com motor de outro veículo.

De acordo com informações, a equipe realizava patrulhamento pela zona sul, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita em uma motocicleta Honda/CG 125, de cor vermelha, pela Rua Paschoal Mega e optou pela abordagem.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado; contudo, após pesquisa no COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) ficou constatado que o número do motor do veículo não condizia com o número da placa da motocicleta abordada. O referido motor pertencia a outra motocicleta Honda/CG 125 que teria sido furtada em data anterior, também em Votuporanga/SP.

O suspeito foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado. O caso permanece à disposição da Justiça.