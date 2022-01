Força Tática prende suspeito com drogas e munições na zona norte de Votuporanga 

O rio-pretense M.A.B.M., de 20 anos, foi preso no bairro Pró-Povo com porções de crack, maconha e cinco munições calibre 38.

Um homem de 20 anos, morador de São José do Rio Preto/SP, acabou preso na noite desta sexta-feira (28.jan) na Travessa Bem-Te-Vi, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com apurado pelo Diário, M.A.B.M., foi abordado saindo de uma casa abandonada, em atitude considerada suspeita, pela equipe de Força Tática da Polícia Militar; no entanto, ao perceber a presença da viatura, tentou correr no sentido de um campo de futebol que existe nas proximidades, porém, acabou interceptado.

Em busca pessoal, os policiais encontraram porções de maconha, dezenas de porções de crack, duas munições intactas de revólver calibre 38, e dinheiro que possivelmente seria fruto da traficância.

Em seguida, os policiais militares constataram que M.A.B.M., possuía passagem criminal por tráfico de drogas e em busca pela residência abandonada encontraram mais porções de maconha, um tablete da mesma droga e outras três munições do mesmo calibre.

Diante das evidências, o indivíduo foi preso por tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.