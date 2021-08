Força Tática prende ‘quarto integrante’ de grupo de traficantes em Votuporanga

Polícia Militar já havia capturado três indivíduos na noite de terça-feira (17), em operação que apreendeu aproximadamente 10 kg de maconha no bairro Jardim Residencial Monte Verde.

Na noite de quarta-feira (18), um homem de 20 anos foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga/SP. M.B.F., estaria envolvido em uma ocorrência no bairro Jardim Residencial Monte Verde, na tarde do dia anterior, que resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de drogas, dinheiro e uma motocicleta.

De acordo com informações, na tarde desta quarta-feira, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Patrimônio Velho, quando pela Rua Bahia avistaram o suspeito, que teria tentado fugir ao perceber a aproximação da viatura; contudo, acabou contido e abordado.

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, permanecendo à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, além de M.B.F., de 20 anos, B.N.S., de 19 anos, A.K.B.S., de 18 anos e C.M.N., de 18 anos, tiveram suas prisões preventivas decretadas pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.