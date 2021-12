Força Tática prende quadrilha após assalto em loja de veículos na zona sul de Votuporanga 

Ação da Polícia Militar resultou em cinco suspeitos presos, um revólver apreendido, duas motocicletas recuperadas, além de dinheiro e pertencentes que foram restituídos as vítimas.

Uma resposta rápida da Polícia Militar resultou na prisão de uma quadrilha após um assalto em uma loja de veículos na Avenida Prestes Maia, na zona sul de Votuporanga/SP, na tarde desta terça-feira (30.nov).

De acordo com apurado pela reportagem do Diário, dois criminosos encapuzados chegaram no estabelecimento em uma motocicleta Honda/Falcon, um deles armado com um revólver calibre 38 e renderam sob forte ameaça cinco pessoas que estavam no local, entre elas, dois sócios-proprietários do empreendimento; conduzindo os reféns para a área do escritório, onde exigiram o dinheiro do cofre da loja, recurso proveniente da comercialização dos veículos, além de joias, pulseira de ouro, aliança, celulares e fugiram com cerca de R$ 700,00 em espécie, além de cheques, uma motocicleta BMW/GS 650 e outros pertences das vítimas.

Ao perceber que os criminosos haviam fugido, um dos reféns passou a monitorá-los com a motocicleta deixada no local do crime, enquanto acionava a Polícia Militar, no entanto, em dado momento, acabou perdendo os bandidos de vista nas proximidades do Campo da Ferroviária; porém, contou a chegada da Polícia Militar que ao passar por uma das casas, os policiais viram a traseira da motocicleta, parecida com a roubada e iniciaram à abordagem.

Ainda segundo apurado, inicialmente, os policiais encontraram dois criminosos, e logo, localizaram uma balaclava utilizada para esconder o rosto durante o assalto e o revólver; em seguida, surpreenderam outros três tentando se livrar dos objetos subtraídos das vítimas, inclusive, jogando parte no vaso sanitário, no entanto, os policiais conseguiram recuperar os materiais.

Os objetos, a motocicleta BMW/GS 650, motocicleta Honda/Falcon que havia sido furtada no início da semana, e os cinco indivíduos, foi apresentado em ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Os bens foram restituídos aos proprietários. Os criminosos colocados à disposição da Justiça.