Força Tática prende procurada pela Justiça em Votuporanga

R.M.L., de 34 anos, foi localizada no bairro Vila Nova; mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas determina cumprimento de 5 anos e 10 meses de prisão.

Uma mulher de 34 anos, que era procurada pela Justiça após condenação por tráfico de drogas, acabou localizada e presa pela equipe de Força Tática da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (30), no bairro Vila Nova, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os PMs realizavam patrulhamento, quando pela Rua Manoel Marques, avistaram uma mulher em atitude suspeita e após abordagem constataram que em nome de R.M.L., que antes residia em São José do Rio Preto/SP, existia um mandado de prisão em aberto, com pena restante de 5 anos e 10 meses em regime fechado.

A mulher foi presa e apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e encaminhada à cadeia de Nhandeara/SP.