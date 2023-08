Força Tática prende ladrões e recupera motocicleta furtada  

Ação ocorreu menos de 48 horas após o crime; veículo que estava escondido em mata ciliar na Avenida Paschoalino Pedrazoli foi devolvido a vítima.

Policiais militares de Força Tática recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada e prenderam dois suspeitos de envolvimento com o crime, no final da tarde desta segunda-feira (31.jul), na zona leste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 18h, os PMs realizavam patrulhamento pela Rua Anézia Menezes de Lima, no bairro Bom Clima, quando abordaram G.H.G., de 18 anos e K.S., de 18 anos, reconhecidos como autores do furto de uma motocicleta Honda/CG 125, de cor preta, furtada na noite do último sábado (29), pela zona leste da cidade, contudo, a ação criminosa foi flagrada por câmeras de monitoramento.

Após breve entrevista os indivíduos confessaram o crime, inclusive, contaram o local que haviam escondido a motocicleta, as margens da Avenida Paschoalino Pedrazoli, em uma área de mata ciliar aos fundos de um clube.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido a proprietária.