Força Tática prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga 

Com os indivíduos foram encontradas porções de cocaína e crack; flagrante ocorreu no bairro Matarazzo.

No início da noite da última quinta-feira (18.mai) policiais militares de Força Tática prenderam dois indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os PMs realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, cientes de denúncias sobre um suposto ponto de tráfico de drogas pela Rua Francisco Bueno Baeza; no entanto, quando se aproximavam o local, a equipe se deparou com duas pessoas paradas em frente a uma residência, inclusive, notaram o momento em um homem que seria usuário de entorpecentes recebeu sua encomenda.

Contudo, antes de ser realizada a abordagem, o usuário conseguiu fugir; porém um dos suspeitos foi abordado, enquanto o outro tentou se evadir correndo para os fundos do quintal, sendo rapidamente contido pelos policiais.

Após busca pessoal foram encontradas várias porções de crack e cocaína, todas já fracionadas prontas para a venda; em seguida, na vistoria pela casa foi encontrada uma pedra bruta de crack, que após fracionada, renderia aproximadamente 250 porções, além de dinheiro, uma balança de precisão e apetrechos usados no embalo e preparo das drogas.

Os indivíduos que já cumpriram pena pelo crime de tráfico de drogas, foram presos e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.