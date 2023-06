Força Tática prende dupla por furto e receptação em Votuporanga 

Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos à vítima.

Dois homens foram presos por furto e receptação na noite da última quinta-feira (1º.jun), na zona Sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Fioravante Poiani, no bairro São João, quando se depararam com J.W.B., de 32 anos, conhecido nos meios policiais por prática de furto; inclusive, a equipe estava ciente de dois furtos, sendo um celular e uma bicicleta. Os policiais constaram que ele era o acusado pelos crimes, após reconhecê-lo em imagens de monitoramento.

Após a abordagem, os PMs perguntaram sobre os furtos, sendo que ele teria confessado a autoria; além de indicar F.J.C.V., de 34 anos, como receptador do celular. O suspeito foi localizado e o aparelho recuperado.

A bicicleta, assim como todos os outros pertences que haviam sido furtados, foram recuperados após ligação via 190. Os objetos haviam sido abandonados.

Os indivíduos foram presos e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.