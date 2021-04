Força Tática prende duas irmãs por tráfico de drogas em Votuporanga 

S.C.A.S., de 20 anos e B.A.R.F., de 19 anos, foram presas na Rua Rio Verde no bairro Jardim Brisa Suave, na zona norte da cidade.

Duas jovens foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (16), no bairro Jardim Brisa Suave, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela Rua Rio Verde, quando visualizaram duas mulheres em atitude suspeita e optaram pela abordagem; contudo, ao perceber a aproximação da viatura, elas tentaram fugir para o interior da casa, mas acabaram contidas e abordadas, sendo identificadas como as irmãs S.C.A.S., de 20 anos e B.A.R.F., de 19 anos.

As mulheres seriam conhecidas nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes; sendo que após breve entrevista, confessaram que estavam associadas no tráfico de drogas, onde foram localizadas várias porções de maconha, uma porção de cocaína que se fracionada renderiam aproximadamente 36 porções, além de dinheiro possivelmente oriundo da traficância.

A dupla foi presa e apresentada na Central de Flagrantes, onde foram ouvidas e encaminhas para a cadeia de Nhandeara/SP, onde permanecem à disposição da Justiça.