Força Tática frustra furto de motocicleta e prende ladrões em Votuporanga 

J.T.S., de 28 anos e T.F.S., de 21, moradores de Riolândia/SP, foram flagrados ligando o veículo com uma chave ‘mixa’ no bairro Santa Eliza.

No final da tarde desta quinta-feira (28) a equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Santa Eliza, em Votuporanga/SP, próximo à Santa Casa, quando os policiais militares adentraram a Rua Antônio Murasse e se depararam com dois indivíduos sobre uma motocicleta Honda/CG 125, de cor vermelha, no bolsão para estacionamento da via, tentando ligar o veículo, e optaram pela abordagem.

De acordo com apurado, ao perceber a presença da Força Tática os indivíduos tentaram fugir, mas acabaram acompanhados e detidos. Em busca pessoal, uma chave falsa (tipo ‘mixa’) foi localizada e após breve entrevista teriam confessado que naquele momento iriam furtar o referido veículo.

Os indivíduos identificados como J.T.S., de 28 anos e T.F.S., de 21, moradores de Riolândia/SP e já conhecidos nos meios policiais, foram levados para onde estava a motocicleta estacionada; ao vistoriarem o veículo, os policiais militares constataram que a trava do guidão já havia sido danificada, inclusive o miolo da ignição, que após passar por perícia ficou esclarecido que a tal chave falsa conseguia ligar a moto.

Em seguida, os indivíduos foram presos em flagrante por furto qualificado tentado de veículo automotor, sendo apresentados na Central de Flagrantes, ouvidos e encaminhados para à cadeia de Santa Fé do Sul/SP. A motocicleta foi periciada e devolvida ao proprietário.