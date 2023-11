Força Tática detém trio por tráfico de drogas na zona sul 

C.E.S.V., de 18 anos, permaneceu preso; enquanto C.E.D.B., de 17, e a adolescente K.C.S.S., de 15, foram liberados.

Um adulto e dois adolescentes foram detidos por policiais militares na Avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde deste domingo (19.nov).

De acordo com o apurado, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento, quando pela avenida avistou C.E.S.V., de 18 anos, C.E.D.B., de 17 anos, e a jovem K.C.S.S., de 15 anos, em situação de traficância; no entanto, com a aproximação policial tentaram fugir, mas foram abordados. Em buscas, os PMs localizaram várias porções de maconha, crack e cocaína.

Em seguida, continuando as buscas, a equipe encontrou também um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma balança digital.

O trio suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico foi apresentado na Central de Flagrantes, onde após ouvidos, o adulto permaneceu à disposição da Justiça. Já o adolescente e a jovem foram liberados na presença de seus responsáveis legais, permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude.