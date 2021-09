Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga

W.R.S., de 28 anos, foi preso no bairro Pró-Povo, na zona norte da cidade.

Um homem de 28 anos que constava como procurado pela Justiça foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar nesta quinta-feira (23), no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando na Rua das Araras observaram um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

No entanto, nada de ilícito foi encontrado com W.R.S., de 28 anos, que já é conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas; após pesquisa documental, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça na cadeia de Santa Fé do Sul/SP.