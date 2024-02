Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Individuo foi flagrado no bairro São João, na zona sul; ele portava uma pistola calibre 9mm de uso restrito. Uma mulher tentou impedir a prisão de ‘Oreia’ e também foi detida.

Um indivíduo procurado pela Justiça foi preso por policiais militares no bairro São João, em Votuporanga/SP, na última sexta-feira (2.fev).

De acordo com o apurado, durante patrulhamento pela zona sul da cidade, os PMs avistaram uma motocicleta com um ocupante em atitude suspeita, que tentou fugir ao notar a presença da viatura; em seguida, o suspeito abandonou a motocicleta e correu para dentro de uma residência, onde foi detido.

Identificado como vulgo “Oreia”, o indivíduo era evadido do sistema prisional, que inclusive havia sido alvo de uma recente operação policial, com o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar; no entanto, desta vez, ele foi capturado, e em posse de uma pistola, calibre 9mm, carregada com munições intactas do mesmo calibre.

Ainda segundo apurado, uma mulher tentou impedir a prisão e também foi detida. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante delito do indivíduo, que permanece à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada após prestar depoimento.