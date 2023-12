Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

M.S.R., de 29 anos, era procurado pelo crime de tráfico de drogas; ele foi localizado na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, na zona sul.

Um indivíduo de 29 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (6.dez), na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 18h50, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela Rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro São João, quando localizaram e abordaram M.S.R., sendo que após identificação constataram que ele estava no regime semiaberto e era procurado.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.