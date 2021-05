Força Tática captura foragido da Justiça em Votuporanga

Indivíduo de 35 anos estava foragido de uma unidade prisional de Mongaguá, no litoral paulista.

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares de Força Tática nesta quinta-feira (27), no bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP. Indivíduo constava como foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Mongaguá, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações, a equipe da PM teve ciência de que O.S.B., estava foragido da unidade prisional onde cumpria pena por tráfico de drogas, desde que não retornou da saída temporária de 24 de maio.

Na residência do suspeito, os policiais visualizaram quando O.S.B., teria tentado fugir por um corredor lateral do imóvel, porém, acabou contido e preso.

Indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permanece à disposição da Justiça.